Tunceli'de çocuk ve gençlere 2 bin 435 kitap ulaştırıldı Tunceli'de çocuk ve gençlere 2 bin 435 kitap ulaştırıldı Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuk ve gençlere 2 bin 435 kitap gönderdi.

Tunceli'de çocuk ve gençlere 2 bin 435 kitap ulaştırıldı

TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuk ve gençlere 2 bin 435 kitap gönderdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile 18 yaş altındakilerin haftanın belirli günleri dışında sokağa çıkamıyor. 65 yaş üstü için Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, her türlü desteği verirken, 18 yaş altı içinde sosyal çalışmalar yapılıyor.Bu kapsamda Vali Tuncay Sonel, evde kalan çocuk ve gençlerin zamanlarını değerlendirmesi amacıyla dünya klasiklerinden oluşan 2 bin 435 kitabı Vefa Sosyal Destek grubu ile onlara ulaştırdı.Ekipler tek tek kapıları çalıp, çocuklara kitapları teslim etti.

Çocuk ve gençler, kitap hediyesi nedeniyle teşekkür ederken, Vali Tuncay Sonel ise, "Tunceli Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar bu süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize armağan ettiğimiz 2 bin 435 kitabı çocuklarımızın ve gençlerimizin evlerine bıraktı"dedi.

Kaynak: İHA