Tunceli'de cinsel istismara 3 yıl 11 ay ceza
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Tunceli'de cinsel istismara 3 yıl 11 ay ceza

Tunceli'de 17 yaşındaki kıza cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işleyen 70 yaşındaki şüpheli A.Ç.'ye 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Tunceli'de cinsel istismara 3 yıl 11 ay ceza
10.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:48

Tunceli'de 17 yaşındaki kıza cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işleyen 70 yaşındaki şüpheli A.Ç.'ye 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 28 Ağustos 2019 tarihinde Tunceli'nin Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Şüpheli A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye anne ve babası yokken cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çığlıklar üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile genç kız kurtarılırken, A.Ç. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayın ardından istismar iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede sanık hakkında çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görüldüğünden 3 yıl 4 ay, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda ise 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Alınan kararla ilgili Tunceli Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvuracağını bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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