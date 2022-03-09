Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri - Haberler

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Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleriTUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri düzenlendi.

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

TUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak tesisinde Tunceli ve Elazığ AFAD, Doğada Arama Kurtarma ekibi, Tunceli AFAD gönüllüleri Munzur Arama Kurtarma Derneğinin katılımıyla açık arazide kamplı çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştiriliyor.

5 Mart tarihinde başlayan eğitimlere 25 personel katılıyor.

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Arama Kurtarma, Tunceli, Ovacık, 112, Güncel, Haberler

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