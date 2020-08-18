Tunceli'de, çiftlikte üretilen 1000 keklik doğaya salındı
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Tunceli'de, çiftlikte üretilen 1000 keklik doğaya salındı

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda kaçak av nedeniyle sayıları giderek azalan keklikleri, çiftliklerde üretmeye başladı.

Tunceli'de, çiftlikte üretilen 1000 keklik doğaya salındı
18.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:45

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda kaçak av nedeniyle sayıları giderek azalan keklikleri, çiftliklerde üretmeye başladı. Proje kapsamında üretilen yaklaşık bin keklik, Mazgirt ilçesi kırsalında doğaya salındı.

Mazgirt'te, son yıllarda kaçak avcıların aşırı avlanması sonucu keklik popülasyonunda azalma görüldü. Bunun üzerine çiftliklerde özel olarak üretilen ve yetişkin çağına gelen yaklaşık bin keklik, kafesler içinde Kırklar Dağı eteğine getirilerek burada doğaya salındı. Kekliklerin doğa ile buluşturulması sırasında Kırklar Dağı eteklerine gelen Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez ile Mazgirt ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Durna, kafes kapılarını açarak kekliklerin doğa ile buluşmasını sağladı. Keklikler, dağlık alanlara uçtu.

'BÖLGEYİ AV YASAĞI BÖLGESİNE EKLEDİK'Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, bilinçsiz avlanmanın doğaya zarar verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucu yaban yaşam ortamlarının bozulması ve aşırı zirai ilaç kullanımı sonucu bozulan habitatların iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Mazgirt ilçemizde keklik popülasyonunda önemli bir azalma görülmekteydi. Zaten bakanlığımız uzun yıllardır bu konularda önemli çalışmalar yapıyor. Keklik üretimi de bu çalışmalardan biri. Üretilen keklikler popülasyonun azaldığı bölgelere bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından üretimi yapılan bin kekliği burada doğayı bırakıyoruz. Bölgeyi 3 yıl koruma altına alıp, av yasağı ilan edilen bölgelere ekleyerek, bölge tamamen koruma altına alınarak kekliklerin çoğalması sağlanacaktır."

Yukarı Oyumca Köyü Muhtarı Hüseyin Doğan ise, bölgeye çok fazla kaçak avcının geldiğini ve bunu önleyemediklerini söyledi. Doğan, bölgenin ay yasağı kapsamına eklenmesiyle artık doğanın korunabileceğini kaydetti.


Kaynak: DHA

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