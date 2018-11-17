Tunceli'de Çiftçilere 400 Düve Dağıtıldı

Tunceli'de Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya kazanan 80 çiftçiye büyükbaş hayvanları teslim edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde hibe destek dağıtım töreni düzenlendi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının Tunceli'deki genç çiftçilere desteğinin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tunceli'deki genç çiftçilerimiz çok başarılı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de önemli çalışmaları var. Bakanlığımızın da Tuncelimize vermiş olduğu büyük önem var. 2018 yılında genç çiftçilerimize 5 milyon lira destek sağlandı. Bugün toplamda 400 büyükbaş düveyi, 80 çiftçimize beşer tane olmak üzere veriyoruz. Bu projenin toplam maliyeti 2 milyon liradır."

Sonel, sağlanan destek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçenlere, Tuncelili çiftçiler adına teşekkür ederek, sağlanan desteğin Tuncelili çiftçilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya'nın da katıldığı törende, daha sonra desteklemeden yararlanmaya hak kazanan 80 çiftçiye, kurayla belirlenen beşer düve teslim edildi.