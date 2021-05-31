Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası
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Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Yerel

Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası Tunceli'de, Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası

TUNCELİ - Tunceli'de, Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. İlk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan yaptı.Başsavcı Atbaş yaptı. Ayrıca valilik önündeki stant dışında da şehrin belirli noktalarında kitap bağışı için stantlar kurulacağını da ifade etti.

Açıklamada bulunan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, "Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması için işbirliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası
Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası
Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası
Tunceli'de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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