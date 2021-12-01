Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili olduğu iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 44 kaçak cep telefonu, tablet, laptop, 4 hard disk, 68 batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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