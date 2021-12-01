Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili olduğu iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 44 kaçak cep telefonu, tablet, laptop, 4 hard disk, 68 batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title