Tunceli'de Çatışma: 1 Terörist Öldürüldü

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristle birlikte Kalaşnikof silah ile el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye ilçesi kırsalında JÖH Timlerimizce an itibariyle teröristlerle çıkan çatışmada bir erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristin üzerinden 1 adet Kaleşnikof, 5 dolu şarjör, 2 el bombası, örgütsel döküman ve malzemeler ele geçirilmiştir" denildi.



Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiğini bildirdi.



(Fatma Çıray/İHA)