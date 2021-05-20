Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)
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Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

VALİLİKTEN AÇIKLAMATunceli'de canlı bomba şüphesiyle kadının yere yatırılıp, başına silah dayanması olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli'de canlı bomba şüphesiyle kadının yere yatırılıp, başına silah dayanması olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı. İki jandarma personelinin görevden uzaklaştığırıldığı ifade edilen açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimize mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir. Olay üzerine, kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında, yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca, taciz olayı olarak algılanmış ve vatandaşlarımızda tepkiye sebebiyet vermiştir. İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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