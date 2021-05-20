TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ
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TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti.

TUNCELİ'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.

Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı. Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.

TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ
TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ
TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ
TUNCELİ'DE 'CANLI BOMBA' KRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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