Tunceli'de caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı
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Tunceli'de caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Tunceli'de İl Pandemi Kurulu'nun, korona virüs salgını ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında maske kullanımı zorunlu hale geldi, toplu bayramlaşma programları da yasaklandı.

Tunceli'de caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı
14.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:14

Tunceli'de İl Pandemi Kurulu'nun, korona virüs salgını ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında maske kullanımı zorunlu hale geldi, toplu bayramlaşma programları da yasaklandı.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nun, Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 2 Haziran 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyeceği aktarılırken, merkez ve 7 ilçesinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmeleri de aynı tarihe kadar müsaade edilmeyeceği duyuruldu. Daha önce getirilen Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geliş gidişlere yönelik kısıtlamada 2 Haziran'a kadar uzatıldı. Açıklamanın devamında, "Zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için Kent Meydanı, Cumhuriyet, Hürriyet, İnönü, Nupelda Ayaz Güloğlu, Boysan, Mehmet Karaman, Ali Demir Caddeleri, Sanat Sokağı, Palavra Meydanı, Dar Sokak, Çaykeyfi Sokağı, Kıbrıs Sokak, Ata Sokak, Kent Müzesi Önü, Otogar, Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi (Eğitimciler Kavşağı- SGKKavşağı arasında kalan bölge) gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske kullanmalarının zorunlu olmasına 2 Haziran 2020 tarihine kadar karar verildi. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, toplu bayramlaşma ziyaretlerinin ve programlarının yasaklanmasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine 2 Haziran 2020 tarihine kadar kararlaştırıldı" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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