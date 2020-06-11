Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Pülümür ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 yavru baykuşu gören çevredekiler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 yavru baykuşu kayalık alandan alarak korumaya aldı. Ekipler, yavru baykuşların bölgeye nasıl geldiklerini araştırırken, uçabilir ve beslenebilir düzeye geldiklerinde tekrar doğal ortamlarına bırakılacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA