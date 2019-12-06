06.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:17

Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedaviye alındı.

Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, Tunceli'de bitkin halde bulundu. Kara akbabayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulanlar, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bitkin halde buldukları kara akbabayı tedavi edilmek üzere Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Aç kaldığı için bitkin düştüğü değerlendirilen kara akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden görevli Murat Özel, kara akbabanın göçmen bir kuş olmasına rağmen bölgede yiyecek bulduğu için göç etmediğini söyledi. Özel, tedavisinin ardından kara akbabayı doğaya bırakacaklarını belirterek, Tunceli bölgesinde daha önce Pülümür ile Sansa vadilerinde kara akbabaya birçok kez rastladık. Göçmen bir akbaba türü olmasına rağmen Tunceli bölgesinde kalıcı olmuş bir akbaba türüdür. Bölgede yiyecek bulduğu için göç etmiyorlar. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde daha önce var olduklarına dair hiçbir kanıt yoktu. Bir vatandaşın haber vermesinden sonra Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulduğumuz kara akbabayı derhal koruma altına aldık ve tedavisine başladık. Leşçil bir hayvan olduğu için kötü bir üne sahip ancak çok asil bir canlı türü. Şu an durumu çok iyi tedavisi çok iyi gidiyor. Yakın zamanda tekrar doğal ortamına bırakacağız dedi.

Kaynak: DHA

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