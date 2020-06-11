Tunceli'de bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaşın doğada bulduğu baykuş yavruları, koruma altına alındı.
11.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:22
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaşın doğada bulduğu baykuş yavruları, koruma altına alındı.
Atatürk Mahallesi kırsalında iki baykuş yavrusu bulan vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine bildirdi.
Bölgeye giden ekip, baykuşları koruma altına aldı.
Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan baykuşların, sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.
Şubede bakımı devam eden baykuşların, uçmaya başladıklarında bulundukları bölgede doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA