Tunceli'de 'Bu Bayramda da Biriz Beraberiz' Projesi Tunceli'de AK Parti üyeleri "Bu Bayramda da Biriz Beraberiz"Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirerek hediyeler verdi, çocukları giydirdi.

Tunceli'de AK Parti üyeleri "Bu Bayramda da Biriz Beraberiz"Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirerek hediyeler verdi, çocukları giydirdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından "Bu Bayramda da Biriz Beraberiz' Projesi kapsamında aileler ve çocuklar ziyaret edildi. Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen partililer, çok sayıda çocuğa bayram hediyesi verip giydirdi. Bayram süresince İl Başkanı Fatih Tek'in koordinesinde partililerin ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - TUNCELİ Kaynak: İHA