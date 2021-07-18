Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, ormanlık arazide bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, ormanlık arazide bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kocatepe köyünde yaşayan Şükrü Karadağ (52), meşe ormanlarıyla kaplı bölgede hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karadağ'ı fark eden köylüler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Karadağ'ı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karadağ, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Arazide hayvan otlatırken ayı ile karşı karşıya geldiğini anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Ayı, ardıç ağacının altından çıktı ve bana saldırdı. Kendimi yana doğru attım. O sırada ne yapacağımı düşünürken ikinci kez saldırarak ayağımı yakaladı. Pençe attıktan sonra bıraktı. Ben uzaklaşmaya çalışırken yine sırtımdan tuttu. Kurtulmaya çalışırken bırakıp kaçtı."

Ovacık ilçesinde de iki gün önce Munzur Dağları'na gezmeye giden Çin uyruklu bir turist, ayı saldırısına uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Balotelli Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:30:28. #1.15#

title