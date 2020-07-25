Tunceli'de boz ayıların beslenme anları görüntülendi
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Tunceli'de boz ayıların beslenme anları görüntülendi

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı eteklerinde kesilen kurbanlıklardan geriye kalan et parçalarını 2 boz ayının yediği anlar görüntülendi.

Tunceli'de boz ayıların beslenme anları görüntülendi
25.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:56

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı eteklerinde kesilen kurbanlıklardan geriye kalan et parçalarını 2 boz ayının yediği anlar görüntülendi.

Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Düzgün Baba Dağı eteklerindeki cemevinde yöre halkı tarafından zaman zaman kurban kesimi yapılıyor. Vatandaşlar, kestikleri hayvanlardan arda kalan parçasını Düzgün Baba Dağı'nın eteğine bırakarak, hayvanların beslenmelerini sağlıyor. Tuncelili belgesel yapımcısı Caner Canerik, bölgeye giderek, kurbanlıklardan geriye kalan et parçaların hayvanların yemesini görüntüledi.Bölgeyi görüntülediği sırada 2 boz ayının gelip et parçalarını yediği anları kaydeden Canerik, "Düzgün Baba Dağı eteklerine bırakılan kurbanlık eti parçaları bölgeye gelen ayıların yediğini öğrenince akşam bölgeye giderek uzun süre bekledim, güneş batmaya başlayınca boz ayılar geldi. Düzgün Baba Dağı eteklerine gelen 2 boz ayının et parçalarıyla beslendiğini görüntüledim. Ayılar, beslenmelerinin ardında bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.


Kaynak: DHA

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