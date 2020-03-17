Tunceli'de bot devrildi: 1 uzman çavuş kayıp Tunceli'de eğitim sırasında rafting botu devrildi.

Tunceli'de eğitim sırasında rafting botu devrildi. Botta bulunan 1 uzman çavuş Munzur Çayı'na kapılarak kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Ovacık karayolunun 7. kilometresinde bulunan Anafatma mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından Munzur Çayı'nda jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrildi. Botta bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardı, 1 uzman çavuş ise Munzur Çayı'nda kayboldu.



Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve 112 ekipleri sevk edildi. Botun devrildiği alandan AFAD, JAK ve çok sayıda jandarma ve polisin katılımı arama çalışmaları başlatıldı. İz bulma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalar devam ediyor.



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Ali Şen de olayın olduğu bölgeye gelerek hem bilgi aldı hem de çalışmaları takip etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA