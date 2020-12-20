Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
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Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi

20.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:55
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi

TUNCELİ, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde havadan görüntülendi.

TUNCELİ, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan, sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür etti. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Tunceli'nin cadde ve sokakları, boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında sokaklarda kimse görülmedi.

Kent, 3'üncü haftasına girilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tedbirlere uyanlara teşekkür ederek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına gösterdikleri hassasiyet dolayısı ile tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi
Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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