Tunceli'de boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Tunceli'de boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

16.08.2019 13:05
Tunceli'de boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Karayonca köyünde besicilik yapan 61 yaşındaki Karaman Tekinoğlu, boğanın saldırısına uğradı.
Boynuz darbesiyle ağır yaralanan Tekinoğlu, komşularının durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tekinoğlu'nun naaşı, otopsi için morga konuldu.

Kaynak: AA
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