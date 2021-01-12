Bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı
12.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:30
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbaba, ilçeye bağlı Bağın köyünde yaşayan Hüseyin Narin tarafından bulundu.
Kara akbaba, daha sonra haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Koruma ve tedavi altına alınan kara akbaba, tedavisi sonrasında doğaya bırakılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren