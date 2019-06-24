Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde biri "turuncu", 3'ü "gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de son iki günde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu", 3'ünün "gri" kategoride olduğu belirlendi.

Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu "Hakkı Çemişgezek" kod adlı Cihan Çelebi'nin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu "Sidar" kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde "Adnan Piro" kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu "Rızgar" kod adlı Abdulkerim Avras'ın 300 bin lira ödülle, arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Kaynak: AA