Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2) - Haberler
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Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2)

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDUTunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kelime Uçar (54), kendisini arayan ekiplerce ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kelime Uçar (54), kendisini arayan ekiplerce ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Kelime Uçar'ın intihar ettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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