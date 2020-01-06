Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu
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Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu

Tunceli'de bir üniversite öğrencisinden dün geceden beri haber alınamıyor.

06.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:20
Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu

'de bir üniversite öğrencisinden dün geceden beri alınamıyor.

Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan dün geceden itibaren haber alamayan ailesi durumu Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri Doku'nun bulunması için arkadaşlarının bilgisine başvurdu.

Arama çalışması başlatan ekipler, Doku'yu bulmak için kent genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA
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