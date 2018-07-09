Tunceli'de Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta 1 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(Ercan Topaç/İHA)