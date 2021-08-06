Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrasında çok sayıda kişide Kovid-19 vakası görüldüğü ve bu kişilere temaslıların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köy ve mezranın salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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