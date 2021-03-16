Tunceli'de bir köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Akçapınar köyünde bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği belirtildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışların 10 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren