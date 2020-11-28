Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:54
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Koronavirüslü kişiler ile temaslılarının bulunduğu tespit edilen Geçitveren köyünde, karantinaya uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren