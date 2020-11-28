Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

28.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:54
Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Koronavirüslü kişiler ile temaslılarının bulunduğu tespit edilen Geçitveren köyünde, karantinaya uygulaması başlatıldı.

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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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