Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Topuzlu köyünde son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, salgının yayılım hızını önlemek amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren