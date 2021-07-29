Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Geyiksuyu köyünde çok sayıda Kovid-19 vakası ve temaslısının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren