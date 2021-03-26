Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Emrah Uzun başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu Kocatepe köyünün, salgının yayılım hızının kontrol altına alınması nedeniyle karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın 5 Nisan saat 10.00'da sonlandırılmasına, karantina başlangıç ve bitiş süresinin İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekip araçlarıyla köy halkına duyurulmasına, zorunlu haller olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin verilmemesine ve her türlü güvenlik tedbirinin jandarma marifetiyle sağlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren