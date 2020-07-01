Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
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Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli'ye bağlı Burmageçit köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 2 hafta süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
01.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:42

Tunceli'ye bağlı Burmageçit köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 2 hafta süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 26'ncı maddeleri gereğince, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararların oy birliğiyle alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ilçesine bağlı Burmageçit köyünün bugün 20.20 itibarıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, karantina süresince köye giriş-çıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin İl Jandarma Komutanlığınca kontrollü şekilde sağlanmasına, köyün ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimlerince karşılanmasına karar verilmiştir."

Köyün, bir başka kentten gelen 3 vatandaşın yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Vali Özkan'dan "Tehlike geçmiş değil" uyarısı

Vali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların, valiliğin ve kaymakamlıkların bilgisi dışında toplu yemek ve merasim organizasyonları düzenlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Bu tür organizasyonlar nedeniyle karantinaya alınan köylerin olduğunu belirten Özkan, "Sevgili hemşehrilerim, tehlike geçmiş değil. Lütfen sağlığınız için almış olduğumuz kararlara ve belirlenen kurallara uyalım. Kontrollü sosyal hayatın temel şartı olan maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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