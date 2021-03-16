Tunceli'de bir köy, İngiliz varyant mutasyon virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı
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Tunceli'de bir köy, İngiliz varyant mutasyon virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı

16.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:17
Tunceli'de bir köy, İngiliz varyant mutasyon virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı 300 nüfuslu Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyantı virüs tespit edilmesiyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Akçapınar köyünde bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine köy 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma da kontrol noktası oluşturdu" dedi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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