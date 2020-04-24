Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri Tunceli'de, bugün bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

24.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:34
Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri Tunceli'de, bugün bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 hastanın iyileştikleri ve taburcu edildikleri belirtilmişti.

Kaynak: AA

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