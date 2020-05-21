Tunceli'de bir ilçede 166 kişinin, tüm bakkal ve market borcu ödendi Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık örnek bir Zimem geleneğini yerine getirdi, fırın, bakkal, market ve tüpgaz borcu bulunan ve ödeme güçlüğü geçen 166 kişinin 172 bin liralık borcu ödendi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık örnek bir Zimem geleneğini yerine getirdi, fırın, bakkal, market ve tüpgaz borcu bulunan ve ödeme güçlüğü geçen 166 kişinin 172 bin liralık borcu ödendi. Hozat ilçesinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, ilk önce fırın, bakkal, market ve tüpgaz bayilerini gezerek borçlarını ödeme güçlüğü çeken ihtiyaç sahibi 166 kişi tespit etti. Tespit edilen kişilerin borçları Osmanlı geleneği olan "Zimem Defteri" uygulaması kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödendi. Toplamda 172 bin liralık borç ödenirken, uygulama, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. (İHA) Kaynak: İHA