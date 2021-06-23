Tunceli'de bir arazide hint keneviri ve esrar ele geçirildi
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Tunceli'de bir arazide hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Tunceli'de bir arazide hint keneviri ve esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir arazide, kenevir ile kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir arazide, kenevir ile kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "İl Jandarma Komutanlığımız Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 367 kök kenevir bitkisi ve 210 gram kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan şahsa ait olmayan arazide ekilen uyuşturucunun kim ya da kimler tarafından ekildiğinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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