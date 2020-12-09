Tunceli'de bir araçta 306 gram esrar ele geçirildi
09.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:54
Tunceli'de bir araçta 306 gram esrar ele geçirildi.
Tunceli'de bir araçta 306 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezindeki bazı araçlarda denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
Şüpheli bir araçta 306 gram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren