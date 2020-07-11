Tunceli'de bin 200 kök kenevir ele geçirildi TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 200 kök Hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi.

TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 200 kök Hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda bin 200 kök Hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA