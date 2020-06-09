- Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi
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- Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

- Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

09.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:07

- Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Kentte çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi'nde görülen semenderler, bu kez Pülümür ilçesinde 2 farklı köyde görüldü. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Kangallı köyünde, Celal Çelik ise Mezra Köyü'nde benekli anadolu semenderinin fark ederek görüntüledi. Genel de yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin, son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi.

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi.

- Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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