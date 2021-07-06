Tunceli'de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi
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Tunceli'de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi

Tunceli'de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de, Kurban Bayramı öncesinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Tunceli'de, Kurban Bayramı öncesinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında, kentteki ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda Kurban Bayramında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konuşuldu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından kararların alınması ile sona erdi. - TUNCELİ

Tunceli'de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi
Tunceli'de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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