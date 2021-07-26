Tunceli'de bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

Tunceli'de Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Tunceli'de Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle Tunceli'de de jandarma ve emniyet ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kenti diğer illere bağlayan yollarda trafik akışının güvenli şekilde sağlayan ekiplere, helikopterle havadan destek verildi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı ve Jandarma Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Ersin Erhan ile beraberindeki görevliler, Tunceli-Kovancılar, Tunceli-Elazığ ve Pertek-Tunceli kara yolu üzerinde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, cezai işlem uygulandı.

Trafik kazalarının önüne geçmek için hız denetimi ve emniyet kemeri kontrolünü sürdüren ekipler, kentin çeşitli noktalarında drone ve radar uygulamasına devam ediyor.

Bu arada Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre bayram tatili boyunca da kentten 189 bin 298 aracın geçtiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren