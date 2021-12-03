Tunceli'de başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 9 yıl önce Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 564 yıl 81 ay hapis cezası ve 72 bin lira para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Azad Çüngüş" kod adlı terörist Topçu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, esas hakkındaki savunması alınan Topçu, suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın son sözünün alınması sonrası davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Topçu'ya "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 564 yıl 81 ay hapis cezası ile 72 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Başsavcı Uzun, 19 Eylül 2012 yılında, Ovacık Kandolar Mahallesi'nde adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün şehit olmuştu.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet