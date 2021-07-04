Tunceli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Tunceli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Tunceli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fatih Yılmaz'ın kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, Tunceli-Elazığ kara yolu Aktuluk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz ve yanındaki Müge Satak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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