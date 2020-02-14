Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu
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Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttuTUNCELİ kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:24
Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

TUNCELİ kent merkezindeki Baraj Gölü'nün yüzeyi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Tunceli'de dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Soğuk havayla birlikte Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kıyıda demirli olan balıkçı tekneleri de buz arasında kaldı. Balıkçılar teknelerini, kısmen eriyen buzu kırarak çıkarabildi.

Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA

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: Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu
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