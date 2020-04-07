Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu
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Uzunçayır, Tunceli, 3. Sayfa

Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu

Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında bir kadının cansız bedeni bulundu.

07.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:35
Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu

Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu

TUNCELİ - Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında bir kadının cansız bedeni bulundu. Kayıp Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen cesedin, 21 Mart'ta kayıp olan başka bir kadına olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bir süredir bölgede hem havadan, hemde karadan kayıp üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ve botun devrilmesi sonucu kayıp olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için çalışma yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında Aşağıtarlacık Köyü mevkiinde helikopterle ceset tespit etti. Bölgeye Jandarma, Polis, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesedin ilk değerlendirmelerde Gülistan Doku'ya ait olmadığı, 21 Mart'ta kayıp olan 28 yaşındaki E.K.'ye ait olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Bölgeye giden Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcı'sının inceleme yaptığı bildirildi.

Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu

Kaynak: İHA

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Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu
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