Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haber
Uzunçayır, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu.

07.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:36
Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir bölgede hem havadan, hem de karadan kayıp üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ve botun devrilmesi sonucu kayıp olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için çalışma yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında Aşağıtarlacık köyü mevkiinde helikopterle ceset tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Jandarma, Polis, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesette yapılan tespitte Gülistan Doku'ya ait olmadığı, 21 Mart'ta kayıp ihbarı yapılan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin üzerinde Esma'nın kimliğine de ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç kadının, Hozat ilçesindeki evinden 11 Mart'ta Tunceli merkeze gidiyorum diyerek ayrıldığı, uzun süre haber alınamaması üzerine 10 gün sonra kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilirken, daha önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:35:01. #1.15#
title