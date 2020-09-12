Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi

Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi Tunceli'de balık avlayan yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi
12.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:44

Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de balık avlayan yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ovacık İlçesi'nde bulunan Munzur Gözeleri'nde endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan kırmızı pullu alabalıkları bir yılan avladı. O anları gören Alper Gedik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ovacık Gözeleri'nde bulunduğu esnada bir yılanın birkaç kere suya girip çıktığını belirten Alper Gedik, "Yılan bir iki dalıştan sonra ağzında alabalık ile sudan çıktı. Ben de yılanın balığı avladığı o anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledim" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Bakan Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:44:34. #1.15#
title