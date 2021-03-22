Baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle çiçek açan badem ağaçları doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kente "giriş kapısı" olarak adlandırılan ve son yıllarda yapılan yatırımlarla cazibe merkezi haline dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sağman Kalesi ve Sultan Hıdır Ziyareti'nin bulunduğu ilçede, kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla oluşan güzellikler ilgi çekiyor.

İlçede hava sıcaklığının artmasıyla çiçek açan badem ağaçları da beyaz ve pembe görünümleriyle ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor.

Yeşile bürünen buğday ve arpa tarlalarıyla bütünleşerek görsel şölen sunan ağaçlar, yöredeki fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı haline geldi.

Yöre sakinlerinden Salim Gençoğlu, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle Pertek ilçesinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Gençoğlu, "Tunceli'nin birkaç ilçesinde halen kış mevsimi etkisinin sürdürürken bizler Pertek ilçesinde ilkbaharı yaşamaya başladık. Burada badem ağaçları çiçek açtı ve çok güzel görünüyorlar. Bu güzellikler arasında yaşadığımız için şanslıyız. Bir yandan hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz diğer yandan da doğanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren