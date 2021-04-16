Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi
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Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi

Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Tarihi, kültürel ve yaban hayatı güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da öne çıkan Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi sonrası gelen baharda oluşan eşsiz doğal güzellikler hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu ilçede, ormanlık ve tarım alanları, karların erimesiyle mavi kardelenlerle renklendi.

Bilimsel adı "scilla siberica" olan kardelenler, baharın yeşil tonları ve kar örtüsüyle bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin konduğu kardelenler, doğal güzelliğiyle fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Fotoğraf tutkunları, makro çekim tekniğini kullanarak çiçekleri yakından görüntülüyor.

Yöre sakinlerinden İlhan Zedef, AA muhabirine, Ovacık'ın ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

İlçede iki mevsimin bir arada yaşandığını belirten Zedef, "Çetin bir kışı geride bıraktık. Şu an karların erimesiyle her yer yemyeşil bir görünüme kavuştu ve rengarenk çiçekler açtı. Biz de bu güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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