Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
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Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Terörden büyük ölçüde temizlenen Tunceli'de baharla birlikte birok noktada süren Eren-7 operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terörden büyük ölçüde temizlenen Tunceli'de baharla birlikte birok noktada süren Eren-7 operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de 11 Ocak'ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev alıyor.İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalandı, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah,mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla adını turizm ve huzur kenti olarak duyurmaya başlayan kentin kırsalında süren operasyonlarda baharla birlikte özellikle teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor. Havadan silahlı ve silahsız insansız hava araçları ve helikopterlerin desteğiyle süren operasyonlarda timler, ormanlık alanlar ile 2 bin rakımlı dağlık alanlarda faaliyetlerini düzenli olarak kararlılıkla sürdürüyor.

Kış boyunca süren operasyonların ardından bahar harekatına geçen ekipler özellik son bir ay içerisinde 57 sığınak, barınak, depo ve mağarayı imha etti. Baharla imla edilen 57 sığınakla birlikte toplam 86 nokta operasyon kapsamında yok edilerek teröristlerin barınma imkanı da ortadan kaldırılmış oldu.

Operasyonun timler tarafından azim ve kararlılıkla sürmeye devam ettiği aktarıldı. - TUNCELİ

Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi
Son dakika! Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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